POL-EU: Tödlicher Unfall an Rosenmontag: Polizei sucht zwei Radfahrer

Weilerswist-Metternich (ots)

Die Auswertung der Spuren vom Unfallort und der sichergestellten Fahrzeuge unter Hinzuziehung eines Sachverständigen nach dem Unfall mit zwei Todesopfern vom vergangenen Rosenmontag auf der Landstraße 163 zwischen Weilerswist und Metternich (Ursprungsmeldung siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5712294)dauern an.

Durch die Polizei werden die Betroffenen und Angehörigen im Rahmen des Opferschutzes betreut.

Das zuständige Verkehrskommissariat, das die Ermittlungen führt, sucht jetzt nach zwei Zeugen / Ersthelfer, die sich noch vor dem Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle befunden und sich anschließend mit ihren Fahrrädern in Fahrtrichtung Weilerswist entfernt haben sollen.

Sie werden gebeten, sich telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

