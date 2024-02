Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin umgefahren

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch überquerte gegen 19:15 Uhr eine 26-Jährige zu Fuß den ausgeschilderten Fußgängerüberweg am Parkplatz der Straße "Am Freibad". Nach ersten Erkenntnissen wurde sie zu spät von einem 50-jährigen Mercedesfahrer bemerkt, der zwar noch versuchte durch eine Lenkbewegung die Kollision zu vermeiden, die Frau aber dennoch frontal erfasste. Die Fußgängerin wurde seitlich am Becken getroffen und nach oben geschleudert, so dass sie mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe aufschlug. Durch den Aufprall zog sich die 26-Jährige schwere Verletzungen zu. Sie kam in den Schockraum eines Krankenhauses. Nach derzeitigem Stand besteht aber keine Lebensgefahr. Die Straße musste bis 21:30 Uhr einseitig gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache.

