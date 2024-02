POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsteilnehmer durch Entfernen von mehreren Kanaldeckeln gefährdet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) - Am Dienstag griffen in der Heidelberger Altstadt mehrere Jugendliche einen Mann an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand pöbelte zunächst eine Gruppe junger Männer grundlos einen 38-jährigen Passanten an. Doch bei den verbalen Anfeindungen blieb es nicht, denn kurz nach 19 Uhr griffen mindestens zwei der Jugendlichen den Mann auf dem Marktplatz an. ...

