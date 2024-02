Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann auf dem Marktplatz zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Dienstag griffen in der Heidelberger Altstadt mehrere Jugendliche einen Mann an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand pöbelte zunächst eine Gruppe junger Männer grundlos einen 38-jährigen Passanten an. Doch bei den verbalen Anfeindungen blieb es nicht, denn kurz nach 19 Uhr griffen mindestens zwei der Jugendlichen den Mann auf dem Marktplatz an. Sie schlugen mehrfach auf ihn ein und einer trat ihm ins Gesicht. Auf Grund seiner Verletzungen musste der so Angegriffene medizinisch behandelt werden. Die Polizei nahm zwei 17-jährige Tatverdächtige vorläufig fest. Beide zeigten sich auch auf der Polizeidienststelle aggressiv und wenig einsichtig. Einer von ihnen beleidigte sogar noch einen Polizeibeamten. Gegen beide wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell