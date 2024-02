Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer umgefahren - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch befuhr eine 71-jährige Frau mit einem grünen Damenrad die Mittermaierstraße von der Bergheimer Straße kommend in Richtung Hauptbahnhof. Als sie um kurz vor 18 Uhr die Einmündung der Alten Eppelheimer Straße querte, kam von hinten ein weißer Audi heran, dessen Fahrer oder Fahrerin ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, von der Mittermaierstraße nach rechts in die Alter Eppelheimer Straße abbog. Dabei streifte das abbiegende Auto mit dem Heck die bevorrechtigt geradeaus fahrende Fahrradfahrerin. Die Frau kam dadurch zu Sturz und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der weiße Audi fuhr nach der Kollision einfach weiter, weshalb der Verkehrsdienst Heidelberg nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

