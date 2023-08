Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Mönchengladbach- Odenkirchen, 05.08.2023, 14:06 Uhr Wetschewell (ots)

Am Nachmittag kam es auf der Straße Wetschewell, in Mönchengladbach- Odenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Alle beteiligten Personen wurden vom Notarzt gesichtet und eine Person wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten Bindemittel auf ausgetretene Betriebsstoffe aus und sicherten die Rettungsarbeiten gegen den fließenden Verkehr. Die Straße Wetschewell wurde während der Maßnahmen vollständig gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Stefan Nießen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell