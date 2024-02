POL-EU: Städtische Toilette mit Farbe beschmiert

Mechernich-Kommern (ots) - Im Zeitraum von Montag (12. Februar), 8 Uhr, bis Mittwoch (14. Februar), 22.40 Uhr, schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe von einem Einfamilienhaus auf dem Schwester-Klothilde-Weg in Mechernich-Kommern ein. Die Unbekannten versuchten über die eingeschlagene Fensterscheibe in das Wohnhaus einzusteigen, was jedoch nicht gelang. Aus dem Wohnhaus wurde nichts entwendet. Am Mittwoch (14. Februar) ...

