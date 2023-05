POL-COE: Coesfeld/ Polizei sucht nach Vermisster: Abschlussmeldung

Coesfeld (ots) - Drei Anzeigen liegen bei der Polizei in Coesfeld bislang vor, zu Diebstählen aus Garagen in der Nacht zum Dienstag (16.05.). In zwei Fällen, an der Heinrich-Backenfeld-Straße und der Straße In de Kämp, stahlen Unbekannte ein bzw. zwei Pedelecs. In einem weiteren Fall, am Schulteweg, wurde eine Tauchkreissäge gestohlen. In allen Fällen gelangten die Unbekannte durch Gärten in die Garagen. Zeugen ...

mehr