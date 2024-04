Polizei Hagen

POL-HA: Ordnungspartner in Wehringhausen erfolgreich

Hagen - Wehringhausen (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit entdeckten Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes am Freitag (05.04.3034) einen verdächtigen Klein LKW (Ford Transit) auf einem Parkplatz an der Einmündung Konrad-Adenauer-Ring / Rehstraße. Mit Hilfe eines Motorradpolizisten führten die weiteren Ermittlungen vor Ort zum Erfolg. An dem abgestellten Ford LKW waren Kennzeichen aus Dortmund mit Kabelbindern angebracht. Nach diesen Kennzeichen wurde allerdings gefahndet, da die verpflichtende Versicherung nicht mehr vorlag. Die angebrachten Kennzeichen gehörten jedoch an einen Mercedes PKW. Über die Umweltplakette und die Fahrzeug- identifizierungsnummer konnte das vormalige Kennzeichen aus Esslingen in Baden-Württemberg ermittelt werden. Hierbei wurde dann festgestellt, dass der LKW bereits am 28. Februar außer Betrieb gesetzt worden war. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an, die Kennzeichen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Verkehrskommissariat Hagen hat den Fall übernommen. Die gute Zusammenarbeit der Hagener Polizei mit ihren Ordnungspartnern führte auch in diesem Fall zum Erfolg. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell