Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in ein Haus gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwischen Mittwoch (03.04.) und Donnerstagabend (04.04.) brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße Am Ischeland ein. Ein 36-Jähriger stellte am frühen Abend gegen 17.45 Uhr fest, dass das Gartentor offenstand. Im weiteren Verlauf bemerkte er, dass die Tür zum Keller ebenfalls geöffnet war und Hebelmarken aufwies. Im Wohnzimmer sowie Schlafzimmer des Hauses waren Kommoden geöffnet und durchwühlt. Im Schlafzimmer lagen diverse, geöffnete Schmuckschatullen im Regal und auf einem Tisch. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand Modeschmuck, Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen nimmt unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 Zeugenhinweise entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell