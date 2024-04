Polizei Hagen

POL-HA: Ehepaar verletzte sich gegenseitig bei häuslicher Gewalt

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt verletzte eine 38-Jährige Donnerstagabend (04.04.) ihren Ehemann mit einer Glaskugel. Der Mann verständigte die Polizei und gab an, dass die Hagenerin plötzlich aggressiv geworden sei, nachdem man zusammen Alkohol konsumierte. Sie habe die Wohnung verwüstet und sich mit ihm geprügelt. Bei der Auseinandersetzung habe sie ihm dann eine Glaskugel und ein Wasserglas gegen den Kopf geschlagen. Darüber hinaus sei er von seiner Frau gewürgt worden, daraufhin habe er sie aus der Wohnung geschoben. Bei Eintreffen der Polizei war der Hagener stark alkoholisiert (2,2 Promille), er hatte eine größere Kopfplatzwunde und mehrere kleinere Verletzungen im Gesicht. In der Wohnung waren mehrere Möbel umgeworfen, auf dem Boden lagen Scherben. Der Mann musste durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizisten konnten die 38-Jährige im weiteren Verlauf in ihrer eigenen Wohnung antreffen. Die Hagenerin hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,2 Promille. Sie hatte eine Platzwunde an der Lippe und gab an, dass es zu einem Streit mit ihrem Mann gekommen sei. Dieser habe "plötzlich einen Spleen bekommen", als sie habe gehen wollen, habe er ihr ins Gesicht geschlagen und sie getreten. Sie habe sich gewehrt und ihn weggeschubst.

In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Ehepaar. Beide erhielten eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell