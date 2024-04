POL-HA: Wohnungsmieter begegnet Einbrechern im Hausflur

Hagen-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff am Mittwochabend (03.04.2024) in der Innenstadt einen 17-jährigen Hagener an. Der Jugendliche hielt sich, gegen 19.00 Uhr, in einem Parkhaus in der Straße Am Widey auf. Dort sprach ihn der Unbekannte an und es entstand aus noch ungeklärter Ursache ein ...

mehr