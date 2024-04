Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Unbekannter greift 17-jährigen Hagener an

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Mittwochabend (03.04.2024) in der Innenstadt einen 17-jährigen Hagener an. Der Jugendliche hielt sich, gegen 19.00 Uhr, in einem Parkhaus in der Straße Am Widey auf. Dort sprach ihn der Unbekannte an und es entstand aus noch ungeklärter Ursache ein verbaler Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte dem 17-Jährigen mit der Faust in das Gesicht schlug. Dabei hatte er eine Kette um seine Hand gewickelt. Nach dem Angriff flüchtete der Täter. Der Hagener sagte den alarmierten Polizeibeamten, dass der Unbekannte etwa 17 bis 18 Jahre alt und 170 cm groß war. Er hatte sehr kurze Haare, eine dünne Statur und sprach Englisch mit dem 17-Jähirgen. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Hose. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

