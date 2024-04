Polizei Hagen

POL-HA: Infostand zum Thema Einbruchsschutz auf der Hagener Baumesse

Hagen (ots)

Am Samstag (06.04.) sowie Sonntag (07.04.) nimmt die Dienststelle für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen an der Hagener Baumesse teil. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr können Sie sich am Stand der Polizei rund um das Thema Einbruchsschutz informieren. Denn bereits mit einfachen Mitteln können Sie Einbrechern das Leben schwer machen und Ihr Zuhause vor ungewünschten Besuchern schützen. (arn)

