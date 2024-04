Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv beobachtet Ladendiebin - Polizeibeamte finden weiteres Diebesgut

Hagen-Mitte (ots)

Eine 31-jährige Frau fiel am Dienstagmorgen (02.04.2024) in der Innenstadt wegen eines Ladendiebstahls auf und hatte weiteres Diebesgut dabei. Gegen 10.00 Uhr wurde der Detektiv eines Elektronikgeschäftes in der Rathaus Galerie über die Videoanlage auf die Frau aufmerksam. Sie nahm eine hochwertige Videokamera aus einem Regal an sich, entfernte die Diebstahlsicherung und verstaute die Kamera in einer mitgeführten Tasche. Hinter den Kassen sprach der Detektiv die 31-Jährige an und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei der Frau weiteres Diebesgut, das ersten Ermittlungen zufolge aus zwei weiteren Geschäften in der Innenstadt stammte. Sie leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

