POL-HA: Jugendlicher mit E-Scooter ohne gültige Versicherung angehalten

Hagen-Wehringhausen (ots) - Als ein 35-Jähriger am Dienstag (02.04.) gegen 17.50 Uhr aus dem Fenster sah, konnte er beobachten, wie ein 13-Jähriger mit einem Kia auf der Lange Straße fuhr. Der Mann eilte nach draußen, stoppte den Minderjährigen und hinderte ihn an der Weiterfahrt. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche die Fahrzeugschlüssel einer Familienangehörigen an sich genommen hatte und dann kurz mit ...

mehr