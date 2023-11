Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Gegenstände und Zweirad entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Schmeltings Wiese;

Tatzeit: zwischen 26.11.2023, 19.00 Uhr, und 27.11.2023, 07.00 Uhr;

Aus einer Garage haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Heiden unter anderem ein Rennrad des Herstellers Stevens gestohlen. Darüber hinaus ließen die Täter Werkzeug, Angeln und Kleidungsstücke mitgehen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Straße Schmeltings Wiese. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell