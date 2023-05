Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Messingen (ots)

Gestern kam es gegen 18.05 Uhr auf der L 57, Lingener Straße, in Messingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Lingener Straße in Richtung Messingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von seiner Fahrspur ab. Durch eine Gegenlenkbewegung kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 250 Meter weit über ein Feld und kollidierte mit einem Anhänger und schließlich einem Gartenzaun. Ein 17-Jähriger befuhr zeitgleich mit seinem Audi sowie seinem Beifahrer die Lingener Straße in die entgegensetze Richtung, musste dem 85-Jährigen ausweichen und kam ebenfalls von der Straße ab. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Die Feuerwehr Messingen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

