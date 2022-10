Ulm (ots) - Laut Polizeiangaben machten sich die Täter an einem Automaten in Holzheim zu schaffen. Kurz nach 4 Uhr sprengten sie auf noch unbekannte Weise den Automaten. Sie versuchten danach an die Geldkassetten zu gelangen. Das misslang. Ohne Beute flüchteten sie unerkannt. Mit starken Kräften fahndete die ...

mehr