Mit schweren Gesichtsverletzungen musste ein 23-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden.

Ulm (ots)

Der junge Mann fiel zunächst am Sonntagmorgen gegen 2.00 Uhr unangenehm in der Blaubeurer Straße auf. Dort schlug er in alkoholisiertem Zustand grundlos einen 41-Jährigen ins Gesicht. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann. Er konnte aber wenig später gestellt werden. Da sich der Schläger äußerst aggressiv verhielt, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus und drohten einen Gewahrsam an. Dieser Anordnung leistete der 23-Jährige offensichtlich keine Folge. Das sollte sich rächen. Gegen 3.35 Uhr teilten Zeugen eine Schlägerei in der Blaubeurer Straße mit. Mehrere Männer prügelten auf einen Mann ein. Dabei schlugen sie auch dessen Kopf gegen eine Hauswand. Als die Polizei eintraf, waren die Männer verschwunden. Der Verletzte lag bewusstlos auf dem Boden. Es handelte sich um den 23-Jährigen, dem zuvor der Platzverweis ausgesprochen worden war. Er musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndete nach den Tätern und nahm die Ermittlungen auf.

