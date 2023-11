Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vorrang missachtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße;

Unfallzeit: 27.11.2023, 04.10 Uhr;

Mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert ist am Montagmorgen ein 25 Jahre alter Autofahrer in Gronau. Der Pole war auf der Hermann-Ehlers-Straße unterwegs und hatte nach links in die Eper Straße abbiegen wollen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 51-jährigen Gronauers, der in Richtung Ochtrup gefahren war. Der Rettungsdienst brachte den Gronauer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die erheblich beschädigten Autos mussten von Abschleppern abtransportiert werden, fahrbereit waren sie nicht mehr. Polizisten brachten den 25-Jährigen zur Wache. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, da ein Test zuvor auf den Cannabis-Wirkstoff THC sowie auf Amphetamine angeschlagen war. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell