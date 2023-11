Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer fährt in Graben

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Unfallstelle: Ahaus-Wessum, Graeser Straße (L560);

Unfallzeit: 26.11.2023, 16.30 Uhr;

Mehrere Autofahrer mussten am Sonntag stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen zu verhindern. Der Fahrer, ein 31 Jahre alter Ungar, hatte die Enscheder Straße in Ahaus-Alstätte in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Ahaus befahren. In Ahaus-Wessum geriet das Fahrzeug nach links von der Landesstraße 560 ab und fuhr in einen Graben. Dabei kollidierte der Mann mit einem Leitpfosten sowie mit einem Baum. Eigentlich habe er gar nicht nach Deutschland fahren wollen, sondern zu einer Anschrift in den Niederlanden, gab der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Fahrer an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum berauschender Mittel exakt nachweisen zu können. An dem schwarzen Auto fanden Polizisten Beschädigungen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Zusammenhang mit dem Unfall auf der Graeser Straße stehen können. Die Polizei sucht Zeugen, besonders die Fahrer, die ihre Wagen abbremsen mussten sowie mögliche weitere Geschädigte. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell