Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Nahkamp;

Tatzeit: zwischen 25.11.2023, 13.00 Uhr, und 26.11.2023, 13.00 Uhr;

Gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sind Unbekannte in Ahaus. Zu dem Geschehen in einem Mehrfamilienhaus am Nahkamp kam es zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Einbrecher hatten Schränke und Kommoden in Obergeschoss durchwühlt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die Haustür zwar ge-, aber nicht verschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell