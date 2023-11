Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei kontrolliert Mann mit 980 Ecstasytabletten - Festnahme

Köln (ots)

Am 22. November kontrollierten Bundespolizisten einen 21-Jährigen im Kölner Hauptbahnhof. Sie durchsuchten den Mann und fanden Betäubungsmittel beim ihm auf. Des Weiteren lag eine Fahndungsausschreibung gegen ihn vor.

Um 16:00 Uhr fiel den Einsatzkräften der 21-Jährige auf, da dieser einen hilfesuchenden Eindruck erweckte. Sie führten eine Identitätsfeststellung bei ihm durch, was eine Fahndungsausschreibung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Wetzlar offenbarte. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Mann und fanden in seiner mitgeführten Tasche insgesamt 980 Tabletten, wobei es augenscheinlich um Ecstasy-Tabletten handelte. Diese waren in einer Socke, in dafür präparierten Keksverpackungen sowie Kaffeeverpackungen versteckt. Sie beschlagnahmten die Betäubungsmittel sowie die präparierten Gegenstände, nahmen den rumänischen Staatsangehörigen vorläufig fest und beanzeigten ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

