POL-BOR: Gronau - Mit deutlich über drei Promille unterwegs

Ahaus (ots) - Unfallstelle: Ahaus-Wessum, Graeser Straße (L560); Unfallzeit: 26.11.2023, 16.30 Uhr; Mehrere Autofahrer mussten am Sonntag stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen zu verhindern. Der Fahrer, ein 31 Jahre alter Ungar, hatte die Enscheder Straße in Ahaus-Alstätte in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Ahaus befahren. In Ahaus-Wessum geriet das Fahrzeug nach ...

mehr