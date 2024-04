POL-HA: Polizei Hagen beteiligt sich an der landesweiten Aktion "Rot für Raser"

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Sonntag (31.03.) versuchte ein 23-Jähriger einer Frau gegen 15 Uhr am Wilhelmsplatz ihr Handy aus der Hand zu reißen. Der Mann zog dabei mehrfach am Arm der Hagenerin. Es gelang ihm nicht das Smartphone an sich zu bringen, das Display des Gerätes wurde bei dem Vorfall jedoch beschädigt. Im Anschluss an den versuchten Raub beschädigte ...

