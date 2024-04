Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bedroht anderen Mann mit Säge

Hagen-Mitte (ots)

Samstag (30.03.) bedrohte ein 60-Jähriger einen Hagener im Bereich der Innenstadt an dessen Wohnungstür mit einer Säge. Der 34-Jährige gab an, dass er zunächst hörte, wie der 60-Jährige versuchte mit einem Schlüssel in seine Wohnung zu gelangen, sich dann jedoch wieder entfernte. Im weiteren Verlauf sei der Mann jedoch zurückgekommen und habe an die Tür geklopft. Als der 34-Jährige öffnete, habe der 60-Jährige eine Säge auf Kopfhöhe in seine Richtung gehalten und ihn aufgefordert nun leise zu sein. Einen Angriff oder eine aktive Drohung habe er jedoch nicht ausgeführt/geäußert. Der 34-Jährige wählte nach dem Vorfall den Notruf. Gegen 1.15 Uhr trafen Polizisten in dem Mehrfamilienhaus auf den 60-Jährigen. Die Beamten stellten in der Wohnung des Hageners eine Machete mit der dazugehörigen Scheide sowie vier weitere Messer bzw. Handsägen sicher. Der 60-Jährige wurde nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt in das Zentrum für seelische Gesundheit gebracht, da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell