Polizei Hagen

POL-HA: Mann schubst und tritt seine Ehefrau bei Streit

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (31.03.) eskalierte in Haspe eine Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Gegen 18 Uhr verständigte eine Hagenerin die Polizei, sie schilderte von ihrem Mann angegriffen worden zu sein. Hierbei erlitt sei leichte Verletzungen. Die Frau gab an zunächst geschubst worden zu sein. Als sie danach auf dem Bett gesessen habe, habe ihr Ehemann ihr gegen den Fuß getreten. Darüber hinaus nahm er während des Streits diverse Kleidungsstücke und Kleiderbügel aus dem Schrank und warf diese durch die Wohnung. Die Frau erzählte den Polizisten, dass es seit längerer Zeit vermehrt zu Streitigkeiten zwischen dem Paar kommt. Hierbei seien regelmäßig Rangeleien entstanden, jedoch sei sie dabei nicht verletzt worden. Der 43-Jährige wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Seine Schlüssel verblieben bei der Hagenerin. Der Mann muss sich wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell