Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 08.-10.12.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstahl

Am Freitag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:15 Uhr kam es im Lehmhörn in Zetel zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln des Badezimmerfensters Zutritt zum Objekt. Anschließend wurden mehrere Schränke durchwühlt bevor der oder die unbekannten Täter unerkannt flüchten konnten. Ob und in welcher Höhe Diebesgut erlangt werden konnte steht zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht fest. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben könne, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Einbruchdiebstahl

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 23:15 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus im Flachsweg in Varel. Zugang zum Objekt verschafften sich der oder die Täter durch Aufhebeln der Terrassentür. Aus dem Wohnhaus wurde ein Bargeldbetrag von 4.000 Euro entwendet. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-923115 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr kam es in der Lange Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer touchierte das geparkte Fahrzeug des Geschädigten und verursachte Sachschaden am Außenspiegel sowie am Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 500,00 Euro. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen - Tel.: 04451-923115.

Bereits am Mittwoch, 06.12.2023, gegen 13.00 Uhr, kam eine 20jährige Autofahrerin aufgrund der Witterungsverhältnisse mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die 20jährige Varelerin überhaupt nicht im Besitz eines Führerscheines war. Auf die junge Frau kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Einen Fremdschaden verursachte die Autofahrerin bei ihrem Ausrutscher glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell