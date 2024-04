Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Bedrohung mit Messer in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

In der Jägerstraße bedrohte ein 50-Jähriger am Samstag (29.03.) seinen Nachbarn mit einem Messer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte der 46-Jährige gegen 23.40 Uhr an der Tür des Hageners und bat ihn, etwas ruhiger zu sein. Der 50-Jährige habe daraufhin aggressiv reagiert, geschrien und den 46-Jährigen mit einem Messer bedroht. Nach Eintreffen der Polizei musste der 50-Jährige zur Verhinderung von weiteren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen werden. Auf den Sachverhalt angesprochen entgegnete er "Das geht Sie gar nichts an". Er erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung. (arn)

