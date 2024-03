Polizei Hagen

POL-HA: Linienbus stößt frontal mit Auto zusammen - Pkw-Fahrer wird schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Konrad-Adenauer-Ring kam es am Sonntag (31.03.) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 8.40 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit einem Linienbus in Richtung Haspe und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß der Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, frontal mit einem Hyundai zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen geschleudert. Der 24-jährige Pkw-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste aus seinem Auto geborgen werden. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des Busses verletzte sich bei dem Zusammenstoß und kam in eine Klinik. Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Polizei Hagen bei der Unfallaufnahme. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

