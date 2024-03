Polizei Hagen

POL-HA: Motorroller in Hohenlimburg gestohlen

Hagen (ots)

In der Zeit vom 29.03.2024 bis zum 30.03.2024 kam es zu einem Rollerdiebstahl am Wachtelweg. Ein 38-Jähriger hatte seinen Motorroller am 29.03.2024 um 20.30 Uhr abgestellt. Am Folgetag um 11.30 Uhr war der Roller nicht mehr aufzufinden. Es handelt sich um einen roten Motorroller der Marke Hyosung mit einem Versicherungskennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Rückfragen bitte an die Polizei Hagen, Telefon 02331 986 2066. (Ku)

