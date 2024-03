POL-HA: Richtiger Riecher

Hagen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (27.03.2024) auf Donnerstag wurden in Boelerheide an mehreren geparkten PKW die Kennzeichen gestohlen. Bislang unbekannte Täter entfernten mal das vordere, mal das hintere und an anderen Fahrzeugen auch beide Kennzeichen. Insgesamt sind nach jetzigem Stand sechs Fahrzeuge betroffen. Alle PKW unterschiedlicher Hersteller wurden von ihren Nutzern im Bereich der Malmkestraße und der Lessingstraße in Boelerheide über Nacht geparkt. Da ...

