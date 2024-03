Polizei Hagen

POL-HA: Zivile Polizisten des Hagener Einsatztrupps beobachten Dealer und finden diverse Betäubungsmittel

Hagen-Haspe (ots)

Zivile Polizisten des Hagener Einsatztrupps sahen Dienstagabend (26.03.) einen 33-Jährigen auf der Enneper Straße, der ein Wohnhaus verließ und anschließend mit seinem E-Scooter auf die hintere Parkfläche eines Supermarktes fuhr. Der Mann, der bereits mehrfach wegen des Handels mit Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte auch am Dienstag beim Handel mit Drogen beobachtet werden.

Als er beabsichtige in das Fahrzeug einer 30-Jährigen einzusteigen, kontrollierten ihn die Einsatzkräfte. Da die Polizisten aus dem BMW kommend einen starken Cannabis-Geruch wahrnahmen, sprachen sie die 30-jährige Fahrerin an. In dem Auto konnten später Cannabis und Amphetamin gefunden werden. Der 33-Jährige hatte in seinen Sachen Cannabis, Geld, Mobiltelefone sowie Tierabwehrspray.

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses, dass der 33-Jährige zuvor verlassen hatte, trafen die Beamten auf den 37-jährigen Mieter. In der Wohnung hatte der Mann eine nicht geringe Menge Cannabis gelagert. Darüber hinaus fanden die Beamten diverse Druckverschluss- sowie Vakuumierbeutel mit Betäubungsmittelanhaftungen. Die Polizisten beschlagnahmten im weiteren Verlauf diverse Betäubungsmittel in nicht geringer Menge bei Durchsuchungen. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen gegen die Beteiligten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell