Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Einbrecher verwüsten Grundschule

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 26.03. auf den 27.03.2024 in die Henry-van-Velde Grundschule in der Blücherstraße eingebrochen und haben diese verwüstet. Am Mittwochmorgen fiel dem Objektbetreuer der Schule auf, dass im Erdgeschoss mehrere Gegenstände auf dem Boden verteilt waren. Bei einer weiteren Nachschau stieß er auf zahlreiche durchwühlte und verrückte Schränke. Teilweise wurden auch Türen beschädigt und Scheiben mit einem Ziegelstein eingeschlagen. Auch die Sporthalle der Schule wurde durchwühlt und verwüstet. Wie die Unbekannten in die Schule gelangt sind und welche Gegenstände gestohlen wurde, ist Gegenstand der derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell