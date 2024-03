Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bewohner überraschen Einbrecher/Fenster von Geschäftsgebäude eingeschlagen

Hemer (ots)

Großer Schreck am Sonntagnachmittag für die Bewohner eines Hauses in der Wittekindstraße: Sie vernahmen zunächst, gegen 17:30 Uhr, mehrere Hebelgeräusche aus dem Bereich des Gästebades. Wenig später blickte ein maskierter Mann mit einem Schraubendreher in der Hand durch das Küchenfester. Als er die Bewohner erblickte, rannte der Mann in Richtung Goethestraße davon. Weitere Zeugen beobachteten dort, wie der Tatverdächtige mit zwei weiteren dunkel gekleideten Männern in einen grauen Pkw stieg. Am Steuer des Fahrzeugs wartete schon ein weiterer Mann und trat aufs Gas, nachdem alle eingestiegen waren. Das Auto fuhr in Richtung A46 davon. Wie sich herausstellte, hatte der maskierte Unbekannte bereits ein Fenster im Gästebad aufgehebelt, war jedoch noch nicht ins Innere gelangt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

Unbekannte schlugen zwischen Freitagnachmittag, 15:30 Uhr Samstagmorgen, 08:30 Uhr zwei Scheiben eines Geschäftsgebäudes in der Poststraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Inneren jedoch nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

