Neuenrade (ots) - Am Donnerstagnachmittag betrat eine 83-Jährige aus Neuenrade die Filiale eines Discounters in der Bahnhofstraße. Als sie nach ca. 15 Minuten ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, stellte diese das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Die Seniorin wendete sich an eine Mitarbeiterin, welche die Polizei verständigte. Leider kommt es immer zu Taschendiebstählen in lokalen Geschäften. In vielen Fällen ...

