POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024 im nördlichen Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots) - Taschendiebstähle Am Donnerstagmittag wurden zwei Anzeigen an Supermärkten an der Kölner Straße und der Hülscheider Straße in Lüdenscheid erstattet. In beiden Fällen stellten die Geschädigten fest, dass ihnen beim Einkaufen die Geldbörse entwendet wurde. Es fehlen nun Bargeld und Dokumente. Die Polizei rät, Wertgegenstände am besten direkt am Körper oder in verschlossenen Behältnissen im ...

