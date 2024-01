POL-FR: Müllheim/Auggen: Mögliches verdächtiges Ansprechen von Kindern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 14.01.2024 auf Montag, 15.01.2024, entwendete ein Unbekannter ein blaues Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec stand verschlossen in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Hartmattenstraße. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

