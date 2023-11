Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchte Brandstiftung in Kleingartenanlage

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 04.11.2023 und dem 05.11.2023 drangen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Am Volkspark" ein und durchwühlten diese auf der Suche nach Wertsachen. Als der oder die unbekannten Täter nichts Wertvolles fanden, zündeten sie einen in der Laube befindlichen Sessel an und verließen den Tatort. Nur durch Zufall erstickte das Feuer, so dass es zu keinem Vollbrand der Gartenlaube kam. In der Laube entstand, laut Geschädigtem Besitzer, ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Hinweise zu Zeugenbeobachtungen nimmt die Polizei Greiz mit der Bezugsnummer 0289618/2023 entgegen. Tel. 036616210. <BF>

