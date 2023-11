Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Laubhaufen sorgt für Einsatz

Gera (ots)

Gera: Das eine Hütte in der Weidenstraße brennen soll meldeten am Samstagabend (04.11.2023), gegen 18:35 Uhr aufmerksame Jugendliche via Notruf der Polizei. Unverzüglich rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache ein Laubhaufen in einem alten Bushaltestellenhäuschen brannte. Aufgrund des Brandes entstand Sachschaden an der Haltestelle. Seitens der Feuerwehr wurde der Kleinbrand gelöscht. Da eine der Jugendlichen (15) vermutlich durch den Rauch stark hustete, wurde sie kurzzeitig medizinisch versorgt. Verletzt ist sie zum Glück nicht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Brandgeschehen (Bezugsnummer 0288224/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

