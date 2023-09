Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Feuerwehreinsatz in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 03. September 2023, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz mit einer größeren Anzahl an Kräften der Feuerwehr in Großenkneten.

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Fladderskamp" in Huntlosen beabsichtigten zur besagten Zeit einen Kaminofen zu entzünden.

Vermutlich aufgrund des nicht vorhandenen Temperaturunterschiedes zwischen Innen und Außen entstand kein Vakuum im Ofen, sodass der Rauch nicht abziehen konnte und sich im gesamten Wohnhaus verteilte.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Huntlosen und Sandhatten, die mit 48 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde das Haus gelüftet und eine Reinigung des Ofens durchgeführt. Ein Rettungswagen aus Wildeshausen war vorsorglich vor Ort.

