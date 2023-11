Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung nach Veranstaltung

Gera (ots)

Gera. Nach einer Veranstaltung in einer Diskothek in der Heinrichsstraße am Sonntagmorgen (05.11.2023 04:35 Uhr) gerieten zwei Personengruppen am dem Heimweg in Streit. Eine Personengruppe ging dabei aggressiv auf die andere zu und es wurden rechtsgerichtete Ausrufe getätigt. Als die Polizei alarmiert wurde, ergriffen die Täter die Flucht, welche kurze Zeit später durch die Beamten gestellt werden konnten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. (PZ)

