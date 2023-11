Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Grausiger Fund

Greiz (ots)

Wolfshain. Am 05.11.2023 meldete eine Frau über Notruf, dass sie an der L2346 zwischen Pöllwitz und Wolfshain einen schrecklichen Fund gemacht hat. Durch Unbekannte wurden am Waldrand Schlachtabfälle in Form von Innereien, Fellresten und Schädeln von Schafen und Ziegen einfach abgelagert. Die Polizei übernahm die Sicherung des betroffenen Waldstücks und zog das zuständige Veterinäramt Zeulenroda-Triebes hinzu. Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz eingeleitet, welche mit empfindlichen Geldstrafen geahndet werden können. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell