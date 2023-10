Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Erfurt

Erfurt (ots)

In der Stotternheimer Straße in Erfurt führte die Polizei am vergangenen Wochenende gleich zwei Verkehrskontrollen durch. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Verkehrsteilnehmer hielt sich erfreulicherweise an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Spitzenreiter bei den Überschreitungen war ein ca. 35-Jähriger mit seinem VW. Satte 108 km/h zeigte das Messgerät bei ihm an. Den Fahrer erwartet nun eine Strafe von mindestens 540 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. (SE)

