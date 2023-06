Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 59-Jährige kommt von Straße ab und kollidiert mit Bäumen.

Lippe (ots)

Eine 59-jährige Frau aus Lemgo kam am Dienstagmittag (13.06.2023) von der Straße ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Verkehrsunfall ereignete sich um 14:20 Uhr in der Heldmannstraße in Fahrtrichtung Hollenstein. Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist noch unklar. Der Opel Meriva war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Lemgoerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 7000 Euro.

