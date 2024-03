Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse beim Einkauf entwendet

Neuenrade (ots)

Am Donnerstagnachmittag betrat eine 83-Jährige aus Neuenrade die Filiale eines Discounters in der Bahnhofstraße. Als sie nach ca. 15 Minuten ihre Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, stellte diese das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Die Seniorin wendete sich an eine Mitarbeiterin, welche die Polizei verständigte.

Leider kommt es immer zu Taschendiebstählen in lokalen Geschäften. In vielen Fällen heben die Täter im Anschluss Geld am Bankautomaten ab, noch bevor die Geschädigten den Diebstahl bemerken. Die Polizei gibt immer wieder Präventionshinweise.

- Tragen Sie ihre Wertsachen immer möglichst nah am Körper. Wenn Sie diese in eine Tasche legen, dann eignen sich Hand- und Umhängetaschen, die Sie geschlossen und nah am Körper tragen sollten. - Falls Sie auf einen Rollator angewiesen sind, dann beachten Sie, dass Wertsachen und Taschen nicht im Rollatorkorb aufbewahrt werden sollten. - Legen Sie beim Einkaufen ihre Taschen und Wertsachen nicht in den Einkaufswagen. - Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Wertsachen und lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt stehen. - Bewahren Sie ihre PIN niemals im Portemonnaie auf und schreiben Sie diese auch nicht direkt auf die Bankkarte - Sollten Sie einen Diebstahl bemerken, bitten Sie umstehende Personen laut und deutlich um Hilfe und informieren sie die Polizei unter der Notrufnummer "110". - Lassen Sie ihre Bankkarten umgehend sperren, um die missbräuchliche Benutzung zu verhindern.

(zap)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter der 02392 / 9399-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell