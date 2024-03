Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle und Sachbeschädigung

Lüdenscheid (ots)

Taschendiebstähle

Am Donnerstagmittag wurden zwei Anzeigen an Supermärkten an der Kölner Straße und der Hülscheider Straße in Lüdenscheid erstattet. In beiden Fällen stellten die Geschädigten fest, dass ihnen beim Einkaufen die Geldbörse entwendet wurde. Es fehlen nun Bargeld und Dokumente. Die Polizei rät, Wertgegenstände am besten direkt am Körper oder in verschlossenen Behältnissen im Sichtbereich aufzubewahren.

Diebstahl in Umkleide

Gleich zwei Leute wurden Mittwochabend Opfer eines Diebstahls in den Umkleideräumlichkeiten am Sportplatz am Eulenweg in Lüdenscheid. Hier wurden Handys gestohlen, die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen unter 02351 9099 0.

Auto beschädigt

Im Bereich der Parkstraße in Lüdenscheid - Brügge wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend ein geparktes Fahrzeug mit Farbe beschmiert, zudem wurde die Luft aus einem Reifen gelassen. Die Polizei in Lüdenscheid ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02351 9099 0. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell