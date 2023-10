Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verlust einer Schleiereule

Mendig, Jahnstraße (ots)

Am 12.10.2023, kam es in der Zeit von ca. 12:45 Uhr bis 21:50 Uhr zum vermutlichen Diebstahl einer Schleiereule. Die bislang ungekannten Täter entnahmen das Tier entweder aus seinem Gehege oder öffnetet die Gehegetür, so dass die Eule entweichen konnte. Die geschädigte Eigentümerin geht derzeit von einem Diebstahl der Eule aus, da ihr vor ca. 6 Jahren bereits ein Uhu entwendet wurde.

Hinweise zum Verbleib der Schleiereule nimmt die Polizei Mayen entgegen.

