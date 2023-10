POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der B 49 zwischen Ediger-Eller und Nehren.

Leimbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 10.10.203, auf Mittwoch, dem 11.10.2023, wurden aus einem Gartenhaus in der Straße "Am Bach" in 53518 Leimbach zwei E-Bikes entwendet. Der Tatort liegt mitten in einem Wohngebiet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

